Овечкин обновил свой рекорд по голам в НХЛ

«Вашингтон» одолел «Миннесоту» в матче НХЛ, Овечкин забросил 898-ю шайбу

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Дилан Строум, еще по голу на счету Тома Уилсона, Алексея Протаса и Александра Овечкина. Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Маркус Юханссон.

Данный гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах НХЛ и первым в новом сезоне. Он обновил свой собственный бомбардирский рекорд. В матче с «Уайлд» он также отличился голевой передачей и стал второй звездой игры.

Ранее свою первую шайбу в НХЛ забросил российский защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Он перешел в «Каролину» весной этого года из СКА, за который выступал с 2022 года.