Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
04:59, 18 октября 2025Спорт

Овечкин обновил свой рекорд по голам в НХЛ

«Вашингтон» одолел «Миннесоту» в матче НХЛ, Овечкин забросил 898-ю шайбу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Global Look Press

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Дилан Строум, еще по голу на счету Тома Уилсона, Алексея Протаса и Александра Овечкина. Единственную шайбу за «Миннесоту» забросил Маркус Юханссон.

Данный гол стал для Овечкина 898-м в регулярных чемпионатах НХЛ и первым в новом сезоне. Он обновил свой собственный бомбардирский рекорд. В матче с «Уайлд» он также отличился голевой передачей и стал второй звездой игры.

Ранее свою первую шайбу в НХЛ забросил российский защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Он перешел в «Каролину» весной этого года из СКА, за который выступал с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

    Стало известно о предложении МВФ к Украине девальвировать гривну

    Овечкин обновил свой рекорд по голам в НХЛ

    Орбан описал итог конфликта на Украине для России

    В США оценили реакцию Зеленского на встречу Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о рисках ввоза автомобилей из Европы

    В США рассказали о впечатлениях Трампа от встречи с Зеленским

    Одного котенка дважды спасли в Москве

    ВС России нанесли удары возмездия за российских военкоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости