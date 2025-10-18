Бывший СССР
Попавший в плен солдат ВСУ обратился к бывшим сослуживцам

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

Пленный украинский солдат Александр Рябенко обратился к бывшим сослуживцам. Видеозапись с его участием опубликовало Минобороны.

Солдат рассказал, что оказался в рядах Вооруженных сил Украины против своей воли — его насильно мобилизовали и отправили на фронт.

Рябенко отметил, что в плену к нему относятся хорошо. Он также обратился к родным и попросил их не беспокоиться за него. Сослуживцам же он посоветовал при наличии возможности сдаваться в плен. «В плену не так страшно, как обрисовывают в средствах массовой информации», — сказал он.

Ранее было опубликовано видео с попавшим в плен бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в России). На ролике мужчина выразил благодарность пленившему его российскому солдату. Он назвал позывной спасшего его военнослужащего — Липецк.

