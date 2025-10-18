Раскрыта личность подозреваемого в покушении на жену российского бизнесмена

Суд взял под стражу подозреваемого в покушении на жену бизнесмена в Казани

Суд взял под стражу одного из подозреваемых в покушении на 34-летнюю жену бизнесмена Ирину Шевыреву в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина пробудет под стражей до 14 декабря. Известно, что он неофициально работал на компанию мужа пострадавшей. По предварительным данным, он помогал выслеживать Шевыреву, после чего его подельник напал на женщину с ножом.

Нападение на 34-летнюю жену бизнесмена произошло 14 октября, оно попало на видео. На кадрах видно, как женщина, проводив ребенка в школу, возвращается к своей машине, когда появляется неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набрасывается на потерпевшую и начинает наносить ей удары ножом. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

17 октября сообщалось о задержании двух подозреваемых в покушении. Организаторами назвали мужа потерпевшей и его отца. Они свою причастность отрицают.