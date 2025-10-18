Силовые структуры
По делу о покушении на жену российского бизнесмена задержали ее мужа и свекра

В Казани задержаны муж изрезанной Шевыревой и его отец за заказ ее убийства
Кадр: Telegram-канал Baza

В Казани задержали предполагаемых заказчиков покушения на 34-летнюю Ирину Шевыреву. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, ими оказались ее муж Иван Шевырев и его отец Станислав Шевырев. Оба — крупные бизнесмены-строители в Татарстане. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Известно, что до задержания супруг выражал обеспокоенность состоянием жены.

Нападение на 34-летнюю жену бизнесмена произошло 14 октября, оно попало на видео. На кадрах видно, как женщина, проводив ребенка в школу, возвращается к своей машине, когда появляется неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набрасывается на потерпевшую и начинает наносить ей удары ножом. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось о задержании нападавшего и его подельника.

