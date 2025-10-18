CNN: Россия может добиться победы над Украиной уже в ближайшие недели

Россия может добиться победы над Украиной уже в ближайшие недели. Такое предположение высказали журналисты телеканала CNN, связавшие гипотетический скорый триумф с наступлением осени.

«План России и ее база поддержки зависят от военной победы. [Президенту страны Владимиру] Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого, что весьма примечательно, в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этой войне», — предсказали авторы материала.

Они констатировали, что за время летней кампании Российской армии Киеву удалось отстоять все важные города на востоке страны, однако «ситуация может измениться за считаные недели до наступления зимы в ноябре». Тем не менее контроль Киева над Красноармейском (украинское название — Покровск), Купянском и Константиновкой CNN считает шатким.

«Российское наступление по открытой местности и через крошечные деревни оставляет Украину в невыгодном положении перед зимовкой», — уверены авторы.

Тем временем позитивный настрой на фронте для Вооруженных сил Украины рассеивается, несмотря на возможные поставки нового оружия. Об этом написал военный аналитик Bild Юлиан Репке, констатировавший, что подразделения Вооруженных сил России уже продвинулись на 20 километров в Днепропетровской области.