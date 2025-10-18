Россия нанесла удар по объектам украинского ВПК

Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам украинского ВПК

Россия нанесла удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Удар был нанесен дальнобойными средствами поражения — беспилотниками, ракетным вооружением и артиллерией. Его целями также стали объекты украинской транспортной инфраструктуры.

Кроме того, был поражен центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, добавили в российском министерстве.

18 октября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Плещеевка в Донецкой народной республике. Российские войска продолжат выход на административные границы ДНР, а также развивают наступление в Днепропетровской области.