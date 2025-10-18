Экономика
Россиян предупредили о рисках ввоза автомобилей из Европы

Марина Совина
Ввоз автомобилей из Европы в настоящее время сопряжен с серьезными финансовыми рисками. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил россиян директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Кроме того, покупателей подстерегают юридические ловушки, которые грозят административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Ранее основатель компании EvoCars Денис Блинов спрогнозировал, что в скором времени иномарки в России резко вырастут в цене. Причиной этого станет измененная методика расчета утилизационного сбора. Как следствие, многие автокомпании столкнутся с падением продаж, а некоторые могут и вовсе уйти с рынка.

