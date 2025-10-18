Россия
15:48, 18 октября 2025

Российские военные спасли раненого украинского бойца от дронов ВСУ

Российские военные спасли раненого украинского бойца, сдавшегося в плен
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненого украинского бойца, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) при попытке сдаться в плен, спасли российские военные. Об этом пленный рассказал на видео, его слова приводит ТАСС.

Солдата 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая была сформирована на базе полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в России), Александра Недашковского смогли спасти от украинских дронов и вытащить в безопасное место.

«Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными», — рассказал Недашковский.

После он показал, где находился его блиндаж, о котором никто не знал.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Краснодарского края накрыл собой украинскую гранату и выжил.

