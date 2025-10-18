Российский аэропорт временно ограничил полеты

Росавиация: Аэропорт Грабцево временно ограничил полеты в целях безопасности

Международный аэропорт Грабцево в Калуге временно ограничил полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты, меры приняты с 22.19 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились сразу в семи российских аэропортах. Из соображений безопасности была приостановлена работа воздушных гаваней Калуги, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Ярославля.