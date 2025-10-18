Бывший СССР
21:43, 18 октября 2025Бывший СССР

Силовики заявили о дисбалансе БПЛА и операторов в ВСУ

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложился дисбаланс в количестве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и операторов дронов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем "Рубикон". В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», —отметил собеседник агентства.

Еще одной причиной такой тенденции является корпусная реформа украинской армии, проведенная главкомом ВСУ Александром Сырским. На практике корпусы превратились в сборище бригад, действующих разрозненно, подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

