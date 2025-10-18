Супруга-бизнесмена изрезанной Ирины Шевыревой арестовали

В Казани суд продлил срок содержания бизнесмена Шевырева за заказ супруги

В Казани суд продлил на 72 часа срок содержания бизнесмену Ивану Шевыреву по подозрению в заказе покушения на супругу Ирину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователь настаивал на заключении Шевырева под стражу, отмечая, что его финансовое положение позволяет ему скрыться за пределами страны. Представитель прокуратуры просил продлить подозреваемому арест на трое суток для сбора дополнительной доказательной базы.

Шевырев в суде отверг обвинения. Он заявил, что любит свою жену и она это подтвердит, когда придет в себя.

Нападение на 34-летнюю жену бизнесмена произошло 14 октября, оно попало на видео. На кадрах видно, как женщина, проводив ребенка в школу, возвращается к своей машине, когда появляется неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набрасывается на потерпевшую и начинает наносить ей удары ножом. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

17 октября сообщалось о задержании двух подозреваемых в покушении. Организаторами назвали мужа потерпевшей и его отца.