В ЕС захотели направить на саммит Путина и Трампа президента одной страны

Bloomberg: ЕС хочет направить Стубба на саммит Путина и Трампа

Лидеры Европейского союза (ЕС) хотят направить на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште президента Финляндии Александра Стубба. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», — приводится в публикации мнение высокопоставленного чиновника ЕС.

По данным издания, в Евросоюзе обеспокоены саммитом в Будапеште и теперь пытаются «найти способы противостоять влиянию» России на Трампа. Стубб, в свою очередь, считается одним из немногих европейских лидеров, к мнению которых прислушивается президент США, и поэтому воспринимается «мостом» между Брюсселем и Вашингтоном.

Ранее Александр Стубб рассказал об изменении подхода Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, американский лидер был готов «перейти к кнуту» в отношениях с Россией.