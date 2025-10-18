Водолацкий: Трамп никогда не направит ракеты Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп не направит ракеты Tomahawk для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за различных рисков. На это указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Естественно, он [Дональд Трамп] прекрасно понимает, что Tomahawk никогда не поступят на Украину — там неадекватные, нездоровые люди находятся у власти», — заметил он.

По мнению депутата, украинское руководство может выбрать целями этих ракет не только российские города, но и европейские государства, отношения которых с Украиной напряженные. Кроме того, ракеты Tomahawk управляются только американскими специалистами, поэтому их использование будет означать вовлечение США в военный конфликт, добавил Водолацкий.

