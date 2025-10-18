Мир
09:20, 18 октября 2025Мир

В Госдуме оценили возможность поставки Tomahawk Украине

Водолацкий: Трамп никогда не направит ракеты Tomahawk Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom  

Президент США Дональд Трамп не направит ракеты Tomahawk для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за различных рисков. На это указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Естественно, он [Дональд Трамп] прекрасно понимает, что Tomahawk никогда не поступят на Украину — там неадекватные, нездоровые люди находятся у власти», — заметил он.

По мнению депутата, украинское руководство может выбрать целями этих ракет не только российские города, но и европейские государства, отношения которых с Украиной напряженные. Кроме того, ракеты Tomahawk управляются только американскими специалистами, поэтому их использование будет означать вовлечение США в военный конфликт, добавил Водолацкий.

Ранее Виктор Водолацкий комментировал политику Европейского союза на Южном Кавказе после протестов в Грузии. По его словам, регион находится под прицелом европейских спецслужб.

