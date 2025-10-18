В МИД прокомментировали оскорбления генсека НАТО в адрес российских военных

Захарова: Перед Рютте поставили задачу быть пропагандистом войны

Перед генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поставили задачу быть пропагандистом войны. Так его оскорбления в адрес российских военных прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград».

«Относительно Рютте — ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию. У него задача быть пропагандистом войны», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что Рютте не принимает никаких решений в рамках НАТО — это делают его заместители, представленные, в том числе, американцами и британцами.

Ранее Рютте оскорбил российских летчиков и моряков и призвал «не преувеличивать то, на что способна Россия». «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал он.