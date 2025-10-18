Бывший СССР
В подполье раскрыли судьбу лишенного гражданства мэра Одессы

РИА Новости: Мэра Одессы Труханова ждет депортация и отъем бизнеса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Лишенного гражданства Украины бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова ждет депортация и отъем бизнеса. Его судьбу раскрыл РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру»). Ждет его — возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — спрогнозировал собеседник агентства.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

После увольнения Труханова Зеленский создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Отдельными указами он назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

