РИА Новости: Мэра Одессы Труханова ждет депортация и отъем бизнеса

Лишенного гражданства Украины бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова ждет депортация и отъем бизнеса. Его судьбу раскрыл РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. Решение принимает сам наркофюрер (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру»). Ждет его — возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — спрогнозировал собеседник агентства.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

После увольнения Труханова Зеленский создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Отдельными указами он назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.