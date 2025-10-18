ТАСС: ВСУ не представляют собой целостной армии из-за разной подготовки бойцов

ВСУ не представляют собой целостной армии из-за разного уровня подготовки военнослужащих. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, на Украине критикуют отсутствие системы подготовки пехотных подразделений. ВСУ в своей общей массе не представляет собой целостной армии.

По словам источника, во многом этому способствовала широкая география стран и полигонов, где обучались украинские мобилизованные.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что провалы в обороне Вооруженных сил Украины будут происходить чаще после перехода на корпусную систему. При этом реформа украинской армии ничего принципиально не изменит, считает эксперт.

В сентябре главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. По данным СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.