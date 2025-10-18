В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Миляев: В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Тульской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Глава региона призвал сохранять спокойствие.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дроны в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском.

Ранее силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тульской области. Миляев напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА следует сообщить по номеру 112 и не прикасаться к компонентам дрона.