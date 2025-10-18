Мир
20:41, 18 октября 2025Мир

В США начались многотысячные митинги против Трампа

В американских городах начались многотысячные митинги против Трампа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

В американских городах начались многотысячные митинги против политики администрации президента страны Дональда Трампа. Как сообщает The New York Times, название акции No Kings! («Нет королям») отсылает к монархическим чертам правления американского лидера.

«Акция, известная также как "День без королей", стала продолжением июньских демонстраций. Тогда прошли 2000 митингов во всех 50 штатах страны. На этот раз запланировано на 600 больше демонстраций, большинство из которых пройдут в сельской местности», — уточняет издание.

Организаторы протестов рассказали журналистам, что движущей силой митингов стали действия Трампа в последние несколько месяцев. В частности демонстрантов смущает роль главы государства в остановке работы правительства, его «нападки на высшее образование», давление на Министерство юстиции, оказанное с целью привлечения к ответственности политических противников, а также многочисленные рейды против мигрантов.

Анонсируя акцию, организаторы утверждали, что 18 октября участники протеста «соберутся в городах, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей». Тогда они обвинили президента США в том, что тот создает тайную полицию, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов Конгрессу и судам.

