В Венгрии рассказали о чествовании террориста в Польше

МИД Венгрии: Польша чествует подозреваемого в деле «Северных потоков»

Власти Польши, отказываясь выдавать подозреваемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева, фактически чествуют террориста. На это указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Вот до чего дошло европейское верховенство права», — прокомментировал он решение польского руководства.

По словам главы МИД Венгрии, Польша призывает взрывать европейскую энергетическую инфраструктуру, если она кому-то не нравится. Он также назвал действия польских властей скандальными и возмутительными.

В начале октября в Польше заключили под стражу подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Затем его срок задержания в стране потребовали продлить.