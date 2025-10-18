Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 18 октября 2025Мир

В Венгрии рассказали о чествовании террориста в Польше

МИД Венгрии: Польша чествует подозреваемого в деле «Северных потоков»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Власти Польши, отказываясь выдавать подозреваемого в теракте на «Северных потоках» украинца Владимира Журавлева, фактически чествуют террориста. На это указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Вот до чего дошло европейское верховенство права», — прокомментировал он решение польского руководства.

По словам главы МИД Венгрии, Польша призывает взрывать европейскую энергетическую инфраструктуру, если она кому-то не нравится. Он также назвал действия польских властей скандальными и возмутительными.

В начале октября в Польше заключили под стражу подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Затем его срок задержания в стране потребовали продлить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом

    На Западе раскрыли планы ЕС перед встречей Путина и Трампа

    Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

    У бывших грузинских политиков нашли миллионы долларов

    Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

    В России высказались о чувствах Путина к Зеленскому

    Основателя российского Telegram-канала нашли зарезанным на вилле в Турции

    Мужчина нашел брата благодаря загадочной фотографии из детства

    ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

    Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости