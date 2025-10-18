Возможность Tomahawk изменить баланс сил на Украине оценили

Генерал Шилль: Tomahawk не смогли бы изменить баланс сил в украинском конфликте

Американские ракеты Tomahawk, в случае передачи их украинским военным, не смогли бы изменить баланс сил в ходе конфликта в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил в эфире телеканала LCI начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль.

«Tomahawk, конечно, стали бы для них дополнительным преимуществом. Но я не думаю, что, строго говоря, они являются инструментом, который изменит ситуацию», — объяснил свою позицию французский военачальник.

Шилль добавил, что главным преимуществом Киева в конфликте является поддержка Соединенных Штатов Америки. Однако когда необходимо проявить эту поддержку не словом, а делом, американцы медлят.

«Она есть, но когда дело доходит до демонстрации поддержки в ситуации вроде "Дайте мне Tomahawk", они [украинцы] получают лишь невнятный ответ», — заключил генерал.

Ранее гендиректор РСМД Иван Тимофеев предположил, что на позицию президента США Дональда Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk могла повлиять твердость России. «Все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев», — подчеркнул он.