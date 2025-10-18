Россия
15:15, 18 октября 2025Россия

Выдворяемых из Латвии людей пригласили в российский регион

Нижегородский губернатор Никитин пригласил в регион высылаемых из Латвии россиян
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Нижний Новгород

Нижний Новгород. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил россиян, высылаемых из Латвии, в регион. Приглашение он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Никитина, Нижегородская область готова помочь людям, вынужденным уехать из Латвии и других стран из-за русофобии. Для этого в регионе создано агентство «Ока», которое помогает переселенцам с переездом, документами, жильем и адаптацией. Также для них доступна региональная программа «Основа», которая позволяет получить миллион рублей за рождение ребенка.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что всего могут быть выдворены из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

    Выдворяемых из Латвии людей пригласили в российский регион

