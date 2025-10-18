Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

Ynet: Вэнс и Уиткофф посетят Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетят Израиль. По данным портала Ynet, это произойдет уже на следующей неделе.

«Вэнс еще не посещал Израиль в качестве вице-президента. Ожидается, что его приезд совпадет с возвращением в регион спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который намерен обсудить дальнейшую реализацию соглашения [о прекращении войны в Газе] и возвращение похищенных мирных жителей, удерживаемых ХАМАС», — отметили журналисты портала.

Издание The Times of Israel уточнило, что визит высокопоставленных американских чиновников запланирован на понедельник, 20 октября. По данным газеты, Вэнс обсудит переход ко второму этапу мирного плана президента Трампа, который касается разоружения ХАМАС и создания альтернативного органа власти для управления Газой.

Тем временем член политбюро движения ХАМАС Мохаммед Наззал заявил, что не может гарантировать разоружение группировки. По его словам, для начала необходимо понять, «что означает проект разоружения» и кому будет передано оружие.