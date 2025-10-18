Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

Зеленские: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву ракеты Tomahawk. Это утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американским журналистам опубликовало издание «Страна» в Telegram.

По итогам встречи Трампа с Зеленским 17 октября о передаче Украине Tomahawk не было объявлено вопреки ожиданиям Киева.

«Трамп не сказал "нет", но он и не сказал "да"», — заявил Зеленский. Он отказался привести детали разговора с американским лидером, объяснив это конфиденциальностью информации.

Ранее встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на слова главы Белого дома о том, что путем выхода из конфликта может быть остановка по текущей линии фронта. Медведев заявил, что такой итог не устроит не только Москву, но и Киев, последний — в том числе и по внутренним причинам.