20:58, 18 октября 2025Россия

Зеленский прокомментировал решение Трампа по Tomahawk

Зеленские: Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву Tomahawk
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на просьбу передать Киеву ракеты Tomahawk. Это утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, фрагмент его интервью американским журналистам опубликовало издание «Страна» в Telegram.

По итогам встречи Трампа с Зеленским 17 октября о передаче Украине Tomahawk не было объявлено вопреки ожиданиям Киева.

«Трамп не сказал "нет", но он и не сказал "да"», — заявил Зеленский. Он отказался привести детали разговора с американским лидером, объяснив это конфиденциальностью информации.

Ранее встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на слова главы Белого дома о том, что путем выхода из конфликта может быть остановка по текущей линии фронта. Медведев заявил, что такой итог не устроит не только Москву, но и Киев, последний — в том числе и по внутренним причинам.

