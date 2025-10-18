Зеленский упрекнул Трампа за слова о России

DM: Зеленский перебил Трампа после слов о стремлении России к миру

Украинский лидер Владимир Зеленский перебил президента США Дональда Трампа, попытавшись упрекнуть его за слова о стремлении России к миру. На это обратила внимание газета Daily Mail (DM).

«Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что "Путин не хочет мира", даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко», — говорится в материале.

Отмечается, что после слов Трампа Зеленский начал спорить, утверждая, что Украина якобы хочет мира, а Россия — нет.

Ранее детали встречи Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским раскрыл американский портал Axios. Один из собеседников портала назвал прошедшую в Белом доме встречу нелегкой, а другой заявил, что «это было плохо».