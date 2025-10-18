Жителей Земли предупредили о начале магнитной бури

ИКИ РАН: На Земле началась третья в октябре магнитная буря

На Земле началась третья в октябре магнитная буря. Об этом жителей планеты в своем Telegram-канале предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Событие прогнозировалось еще вчера, когда начало наблюдаться увеличение плотности газа в окрестностях Земли — хорошо известный предвестник прихода основного плазменного потока. Видно, что ожидания совпали с реальностью», — отметили в лаборатории.

Там добавили, что воздействие корональной дыры будет основным фактором состояния космической погоды в ближайшие двое суток. Вместе с тем, ученые констатировали, что оно пока остается умеренным, а потому реакция магнитного поля Земли не должна быть сильной.

«По состоянию на текущий момент в октябре произошло две магнитные бури: в начале месяца — с 1 по 3 октября, а еще одна — 12 октября, — отметили исследователи. — Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего ожидается длительное затишье — около недели».

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов объяснил усиление магнитных бурь в последнее время. По его словам, на 2025 год пришелся пик солнечной активности, которая имеет 11-летнюю периодичность.