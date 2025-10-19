Мир
04:58, 19 октября 2025Мир

Актер Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Экс-губернатор Калифорнии, голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил свой план по «сохранению демократии в США». Идеями звезда поделился в вечернем телешоу «В настоящее время с Биллом Маром».

«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии — это внести предложение, такое как, к примеру, "акт о сохранении демократии". Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным», — отметил Шварценеггер.

Также, по мнению актера, должна быть честная комиссия по избирательным округам. Помимо этого, необходимо ввести идентификационную карту избирателя, считает бывший губернатор Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер подчеркнул, что все эти задумки уже реализованы в Европе.

Ранее Арнольд Шварценеггер заявил, что заявления Дональда Трампа о климатическом кризисе не стали для него сюрпризом. В интервью телеканалу CNN звезда признался, что именно климатический вопрос стал для него решающим фактором в выборе, поддержать ли первую предвыборную кампанию Трампа в 2016 году.

В январе Арнольд Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Дональда Трампа.

