21:45, 19 октября 2025

Депутат Европарламента пригрозила «переломать ноги» Зеленскому из-за выступления в Румынии

Депутат Шошоакэ угрозами помешала Зеленскому выступить в парламенте Румынии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Диана Шошоакэ

Диана Шошоакэ. Фото: Lutcanu Iuliana / Globallookpress.com

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в 2023 году помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте. Об этом говорится в пресс-релизе на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если он осмелится прийти в мой парламент — я ему ноги переломаю!» — пригрозила Шошоакэ.

Она также обвинила украинские власти в притеснениях более миллиона румын, которым не дают говорить на родном языке и исповедовать православие.

В мае Шошоакэ заявила, что лидерам европейских стран следует отказаться от агрессивной политики. Она подчеркнула, что Брюссель должен выступать защитником мира, а не продвигать войну. Депутат Европарламента также отметила, что жители стран — членов ЕС не хотят войны и выступают против «пагубной внешней политики Европейского союза».

