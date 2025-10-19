Россия
23:30, 19 октября 2025Россия

Дмитриев заподозрил Украину в «сливе конфиденциальной информации» с переговоров в прессу

Дмитриев задался вопросом, зачем Украина слила информацию с переговоров в прессу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заподозрил Украину в «сливе конфиденциальной информации» с переговоров в прессу. Таким образом в соцсети X он прокомментировал публикацию Financial Times (FT).

По словам осведомленных источников газеты, встреча президентов США и Украины не раз превращалась в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?» — задался вопросом Дмитриев.

По информации FT, Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России. Встреча главы США с президентом Украины состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

