14:27, 19 октября 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала уступку России перед встречей Путина и Трампа

Кнайсль: Встреча Путина и Трампа в Будапеште — большая уступка со стороны России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Алексей Смагин / РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала проведение российско-американского саммита в Будапеште большой уступкой со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с российским информационным агентством Кнайсль сказала: «Венгрия — государство-член НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России. Я раньше разговаривала с коллегами — тогда шла речь о Стамбуле, — и они сказали: "Турция не подходит, потому что это страна НАТО", а теперь встречаются в Венгрии».

При этом экс-глава австрийской дипломатии признала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние годы придерживается практического нейтралитета и, в частности, не разрешал транзит оружия через территорию страны. Кнайсль также обратила внимание на то, что Орбан поддерживает «довольно хорошие отношения и постоянный контакт» как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что перед двусторонней встречей лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Вашингтон планирует провести больше совещаний с российской стороной, чем до саммита на Аляске. Источник в администрации президента США заявил изданию The Wall Street Journal, что таким образом американская сторона надеется заложить основу для будущего соглашения.

