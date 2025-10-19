Экономика
09:59, 19 октября 2025Экономика

Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

FT: Богатые французы переводят деньги в Люксембург из-за политического кризиса
Екатерина Ештокина

Фото: Nacho Doce / Reuters

Французские бизнесмены и богатые граждане стали массово выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини рассказал, что большинство активов, которыми управляет их компания, больше не находятся во Франции.

В то же время налоговый юрист Оливье Румелиана рассказал, что большие денежные потоки уходят в Люксембург и Швейцарию. «Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов», — подчеркнул он.

Ранее в октябре сообщалось, что вновь назначенный Макроном премьер-министр заморозит французам пенсии. Помимо этого, кабмин намерен отказаться от 10-процентного налогового вычета для пенсионеров.

