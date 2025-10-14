Вновь назначенный Макроном премьер-министр заморозит французам пенсии

AFP: Во Франции ради экономии откажутся от индексации пенсий в 2026 году

Проект бюджета Франции на 2026 год, подготовленный правительством, предусматривает отказ от индексации пенсий и ряд других мер экономии. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

Как следует из публикации, помимо заморозки пенсий на нынешнем уровне, кабмин собирается отказаться от 10-процентного налогового вычета для пенсионеров, заменив его фиксированной суммой в размере двух тысяч евро на человека; оставить прежним планируется размер и других социальных выплат, а расходы на медстрахование проиндексируют на 1,6 процента, что «значительно меньше естественного роста расходов» и позволит таким образом сэкономить 7,1 миллиарда евро в сфере здравоохранения.

К другим идеям министров, возглавляемых Себастьяном Лекорню, которого после недавней отставки вновь назначил премьером президент страны Эммануэль Макрон, относятся в том числе налог на холдинговые компании, призванный «пресечь стратегии уклонения от уплаты налогов путем накопления нераспределенной прибыли в компаниях» и продление еще на год принятого в 2024-м нижнего предела налоговой ставки в размере 20 процентов для лиц, зарабатывающих 250 тысяч евро в год, или пар, которые получают вдвое больше этой суммы.

Франция уже полтора года живет в условиях перманентного правительственного кризиса, начавшегося после того, как Макрон, недовольный итогами выборов в Европарламент, объявил о роспуске Национального собрания. В результате с лета 2024-го в стране сменилось уже несколько кабминов, не имеющих устойчивой поддержки депутатов. До Лекорню в прошлом месяце они выразили недоверие Франсуа Байру, который в свою очередь возглавил правительство после отставки его предшественника Мишеля Барнье, пытавшегося принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов. Сам Макрон на фоне серьезных проблем в экономике страны обвиняет в политическом кризисе оппозицию.