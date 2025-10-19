Гол Тюкавина спас «Динамо» от поражения в домашней игре с «Ахматом»

Гол Тюкавина спас «Динамо» от поражения в домашней игре РПЛ с «Ахматом»

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 октября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме на гол Ивана Сергеева точным ударом ответил Георгий Мелкадзе. Во второй половине игры Эгаш Кассинтура вывел «Ахмат» вперед, а Константин Тюкавин в добавленное время спас москвичей от поражения.

«Динамо» с 16 очками находится на восьмом месте в чемпионате. «Ахмат» имеет в активе столько же очков и располагается на соседней, девятой позиции.

«Динамо» в следующем туре 26 октября на выезде сыграет с «Зенитом». «Ахмат» днем позже дома примет «Сочи».