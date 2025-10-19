Россия
16:12, 19 октября 2025Россия

Российский губернатор прокомментировал драку подчиненного в отеле

Вологодский губернатор Филимонов заявил о проверке данных о драке подчиненного
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Георгий Филимонов

Георгий Филимонов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что проверяет данные из средств массовой информации (СМИ) о драке подчиненного в отеле в Санкт-Петербурге. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

19 октября стало известно, что заместитель российского главы Иван Иноземцев устроил дебош в гостинице в Северной столице. Как пишет издание Baza в Telegram-канале, подчиненный Филимонова подрался с 45-летним бизнесменом из Пскова в стенах премиального петербургского отеля Palace Bridge Hotel. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Их забрали в отдел полиции.

Филимонов отметил, что ему доложили о произошедшем. «Разберусь взвешенно с холодным рассудком и предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе», — подчеркнул вологодский губернатор.

Оказавшийся в центре скандала Иноземцев курирует в Вологодской области вопросы безопасности.

Ранее Филимонов пообещал, что к 2026 году в Вологодской области не будет алкомаркетов.

    Все новости