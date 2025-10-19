Мир
20:16, 19 октября 2025Мир

Ле Пен высказалась об ограблении Лувра

Ле Пен заявила, что музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены
Наталья Обрядина1

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены, заявила глава парламентской фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Свое мнение она высказала в социальной сети Х.

Ле Пен назвала ограбление Лувра новым испытанием для Франции и пожелала полиции как можно скорее найти похищенные ювелирные украшения. В то же время, по мнению политика, оставлять подобное без реакции нельзя.

«Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются», — подчеркнула Ле Пен.

Ранее ограбление Лувра прокомментировал другой французский политик, лидер французской парламентской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он счел ограбление знаменитого парижского музея унижением для всей страны.

Неизвестные вломились в Лувр утром 19 октября. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они проникли в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и диадема. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.

