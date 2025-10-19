Из жизни
16:32, 19 октября 2025Из жизни

Французский политик счел ограбление Лувра унижением страны

Никита Савин
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Лидер французской парламентской партии Национальное объединение Жордан Барделла счел ограбление Лувра унижением для всей страны. Об этом парламентарий написал в социальной сети X.

«Лувр — символ нашей культуры для всего мира. Это ограбление, в результате которого воры украли драгоценности французской короны, стало невыносимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?» — заявил политик.

Неизвестные вломились в Лувр утром 19 октября, проникли в галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и диадема. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.

Позже неподалеку от музея нашли сломанную корону императрицы Евгении — супруги императора Наполеона III. Глава МВД Франции Лоран Нуньес рассказал, что воры использовали строительную автолестницу, чтобы забраться в здание. При этом известно, что злоумышленники проникли со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы.

