Медведев выиграл первый титул с 2023 года

Даниил Медведев победил на турнире в Алма-Ате и выиграл первый титул с 2023 года

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финал прошел в воскресенье, 19 октября. Медведев победил француза Корентена Муте. Матч продлился три сета, россиянин взял верх со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Медведев взял первый титул с мая 2023 года. Тогда он победил на турнире ATP в Риме.

В августе Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью. Такое мнение высказал бывший немецкий теннисист Борис Беккер.