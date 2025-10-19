Медведев выиграл первый титул с 2023 года

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Финал прошел в воскресенье, 19 октября. Медведев победил француза Корентена Муте. Матч продлился три сета, россиянин взял верх со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Медведев взял первый титул с мая 2023 года. Тогда он победил на турнире ATP в Риме.
В августе Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью. Такое мнение высказал бывший немецкий теннисист Борис Беккер.