МИД Германии отзовет посла из Грузии

МИД Германии принял решение отозвать посла из Грузии

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отзовет своего посла из Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на ведомство.

«В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Эрнста Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах», — сказано в заявлении.

Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о Грузии.

4 октября в Тбилиси начались протесты после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митинга призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. Глава Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках посла Евросоюза Павла Герчинского. Он добавил, что дипломат несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.