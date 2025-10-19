Мир
МИД Германии отзовет посла из Грузии

МИД Германии принял решение отозвать посла из Грузии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отзовет своего посла из Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Haqqin.az со ссылкой на ведомство.

«В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Эрнста Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах», — сказано в заявлении.

Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о Грузии.

4 октября в Тбилиси начались протесты после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митинга призвали граждан к захвату государственных учреждений, объявив, что сначала займут резиденцию президента. Глава Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках посла Евросоюза Павла Герчинского. Он добавил, что дипломат несет «особую ответственность» за беспорядки в Тбилиси.

