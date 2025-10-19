Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 19 октября 2025Россия

Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

Многодетный житель Ревды приревновал жену и размахивал ножом при детях
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Многодетный житель Ревды в Свердловской области приревновал жену и размахивал ножом при детях. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как россиянин размахивает ножом в комнате и ругается. Дети в страхе разбегаются и плачут. Все происходящее фиксирует на камеру жена мужчины.

Как утверждает Baza, в семье из Свердловской области семеро детей — четверо от предыдущего брака женщины, еще трое совместных. Соседи уральцев отметили, что семья живет на детские денежные пособия. Знакомые отметили, что пара часто выпивает и мешает жить всему дому.

Жена сама распространила ролик с угрозами супруга среди друзей. Позже россиянка помирилась с мужчиной и потребовала, чтобы знакомые удалили видео.

Кадрами с неадекватным поведением жителя Ревды заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что житель Новороссийска в Краснодарском крае избил палкой собаку породы чихуахуа, облаявшую его дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

    Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

    Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

    Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

    Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

    Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

    Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

    В центре Москвы ограничат движение на два месяца

    Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости