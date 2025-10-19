Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

Многодетный житель Ревды приревновал жену и размахивал ножом при детях

Многодетный житель Ревды в Свердловской области приревновал жену и размахивал ножом при детях. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как россиянин размахивает ножом в комнате и ругается. Дети в страхе разбегаются и плачут. Все происходящее фиксирует на камеру жена мужчины.

Как утверждает Baza, в семье из Свердловской области семеро детей — четверо от предыдущего брака женщины, еще трое совместных. Соседи уральцев отметили, что семья живет на детские денежные пособия. Знакомые отметили, что пара часто выпивает и мешает жить всему дому.

Жена сама распространила ролик с угрозами супруга среди друзей. Позже россиянка помирилась с мужчиной и потребовала, чтобы знакомые удалили видео.

Кадрами с неадекватным поведением жителя Ревды заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что житель Новороссийска в Краснодарском крае избил палкой собаку породы чихуахуа, облаявшую его дочь.