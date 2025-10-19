Мужчина взорвал страйкбольную гранату в московском метро

Мужчина взорвал страйкбольную гранату на станции метро «Юго-Западная» в Москве

В Москве задержали мужчину, который взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии Московского метрополитена. По предварительной информации, неизвестный вошел в вагон поезда, стоявшего на станции, и взорвал страйкбольный боеприпас.

Пострадавших в результате происшествия нет. Хулиган задержан. В данный момент следователи выясняют его мотив и полную картину происшествия.

