Мужчина взорвал страйкбольную гранату в московском метро

Мужчина взорвал страйкбольную гранату на станции метро «Юго-Западная» в Москве
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: АГН «Москва»

В Москве задержали мужчину, который взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии Московского метрополитена. По предварительной информации, неизвестный вошел в вагон поезда, стоявшего на станции, и взорвал страйкбольный боеприпас.

Пострадавших в результате происшествия нет. Хулиган задержан. В данный момент следователи выясняют его мотив и полную картину происшествия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростка не пустили в метро с игрушечным пистолетом. Как рассказала мать школьника, сотрудники службы безопасности станции «Площадь Мужества» нашли у него при досмотре пластиковую копию пистолета Glock, после чего выпроводили со станции.

