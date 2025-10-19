Мир
Названа возглавившая воинский контингент для Газы страна

Guardian: Египет возглавит воинский контингент для стабилизации сектора Газа
Евгений Силаев
Фото: Ramadan Abed / Reuters

Египет возглавит международный воинский контингент для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian﻿.

Уточняется, что в состав контингента также войдут военные из Азербайджана, Индонезии и Турции. Совместно с военными из Египта они будут обеспечивать безопасность гражданского населения и предотвращать возобновление боевых действий.

Отмечается, что европейские или британские войска не будут задействованы в стабилизации ситуации в Газе. При этом Великобритания уже занимается обучением полицейских из Палестины.

Ранее в Вашингтоне рассказали, что арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление Газы. Сами же Штаты смогут помочь в постконфликтном урегулировании через постоянное наблюдение и дипломатическое участие.

