Названо число переданных Израилем в сектор Газа тел палестинцев

Минздрав Газы заявил, что Израиль за неделю передал 150 тел палестинцев

Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 погибших палестинцев. Такое число назвали представители Минздрава палестинского полуэксклава, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что 15 тел палестинцев удалось передать при посредничестве Красного Креста.

18 октября палестинское движение ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения. Там подчеркнули, что решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» пошло вразрез с достигнутым соглашением.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.