Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 19 октября 2025Мир

Названо число переданных Израилем в сектор Газа тел палестинцев

Минздрав Газы заявил, что Израиль за неделю передал 150 тел палестинцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль за неделю передал в сектор Газа тела 150 погибших палестинцев. Такое число назвали представители Минздрава палестинского полуэксклава, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что 15 тел палестинцев удалось передать при посредничестве Красного Креста.

18 октября палестинское движение ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения. Там подчеркнули, что решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» пошло вразрез с достигнутым соглашением.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление на фоне давления США на Украину

    Замглавы российского города попал под суд за превышение полномочий

    Российский губернатор прокомментировал драку подчиненного в отеле

    Российский губернатор привел подробности о драке подчиненного в отеле

    В России призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

    Скандал с обвинением Аллегровой и Крутого в плагиате неожиданно разрешился

    Российский коллекционер назвал ворвавшихся в Лувр грабителей дилетантами

    Зеленский обсудил с главкомом ВСУ удары вглубь России

    Военкор рассказал о ключевом значении занятых ВС России населенных пунктов

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости