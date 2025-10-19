Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 19 октября 2025Мир

Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

AFP: Нетаньяху намерен баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что будет баллотироваться на пост премьера на выборах в 2026 году. Об этом информирует агентство AFP.

«Премьер Израиля Нетаньяху рассказал, что собирается участвовать в выборах в следующем году», — говорится в сообщении на сайте.

В 2024 году Нетаньяху в одном из интервью западным СМИ заявил, что останется на своем посту до тех пор, пока «может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания». В тот момент политик подчеркнул, что осознает риски, связанные с ухудшением имиджа Израиля из-за конфликта в Газе, однако готов пойти на них.

Биньямин Нетаньяху шесть раз побеждал со своей партией «Ликуд» на выборах и имеет 17-летний опыт работы во главе правительства Израиля. Впервые он стал премьер-министром в 1996 году и занимал тогда этот пост до 1999 года.

Позднее он вернулся к власти в 2009 году и оставался на премьерской должности до 2021 года. Новое правительство страны во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года досрочных парламентских выборов.

На днях глава США Дональд Трамп призвал своего израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Депутаты Кнессета, перед которыми выступал американский политик, отреагировали на предложение Трампа криками и аплодисментами.

Также глава Белого дома отметил, что участие Нетаньяху в переговорном процессе по ближневосточному конфликту позволило приблизить для Израиля долгожданный день мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

    Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

    14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

    Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

    Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

    Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости