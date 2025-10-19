Культура
15:07, 19 октября 2025Культура

Никита Михалков раскритиковал засилье западных фильмов в России в 1990-х

Режиссер Михалков заявил, что в 1990-е в Россию везли худшие западные фильмы
Наталья Обрядина1

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что в 1990-е годы в Россию везли западные фильмы плохого качества. Засилье плохого зарубежного кино в отечественном кинопрокате он раскритиковал в документальном фильме, приуроченном к его 80-летию, который вышел на телеканале «Россия 1».

Михалков обратил внимание, что в 1990-е годы приобщение к иностранной культуре, в том числе и кинематографу, считалось шагом к свободе. Однако, по его мнению, из-за этого в российский прокат хлынули фильмы наихудшего качества, от которых западные компании мечтали поскорее избавиться.

«Мы решили, что открыли форточку в Европу. Форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород. А нам поставили трубу канализационную. И слили все, что не нужно им самим», — уверен режиссер.

Ранее Никита Михалков прокомментировал слова Аллы Пугачевой, заявившей, что у него якобы «кое-что болит». Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у него проблемы со здоровьем, режиссер рассказал, что у него болит спина.

