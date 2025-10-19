Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 19 октября 2025Экономика

Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику

Новак: Торговые войны негативно сказываются на мировой экономике
Екатерина Ештокина
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику и на спрос на энергетические ресурсы. Его комментарий появился в программе «Москва. Кремль. Путин».

Зампред правительства подчеркнул, что торговые войны сказываются как дестабилизирующий фактор, который нарушает цепочки поставок и долгосрочные отношения между покупателями и продавцами.

«Отмечали здесь на "Российской энергетической неделе" то, что за последние пять лет вот таких "черных лебедей" [редких труднопрогнозируемых событий] стало очень много, которые сильно дестабилизируют ситуацию», — заключил Новак.

Ранее в России оценили рост цен на топливо. По словам Новака, цены не могут быть стабильны, поскольку нужно учитывать уровень инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали о готовности Зеленского уступить России территории

    Значение взятого ВС России Чунышина в ДНР объяснили

    В Израиле подтвердили удары по Газе

    Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику

    Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку

    В Госдуме назвали тщеславием популярную у россиян практику

    РЭУ имени Плеханова ответил на слухи об эротическом танце студентов

    Подросток выстрелил себе в ногу ради побега из дома

    Высказано предположение о смене режима Санду после встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Глава МВД Франции раскрыл детали ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости