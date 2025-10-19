Новак: Торговые войны негативно сказываются на мировой экономике

Вице-премьер РФ Александр Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику и на спрос на энергетические ресурсы. Его комментарий появился в программе «Москва. Кремль. Путин».

Зампред правительства подчеркнул, что торговые войны сказываются как дестабилизирующий фактор, который нарушает цепочки поставок и долгосрочные отношения между покупателями и продавцами.

«Отмечали здесь на "Российской энергетической неделе" то, что за последние пять лет вот таких "черных лебедей" [редких труднопрогнозируемых событий] стало очень много, которые сильно дестабилизируют ситуацию», — заключил Новак.

Ранее в России оценили рост цен на топливо. По словам Новака, цены не могут быть стабильны, поскольку нужно учитывать уровень инфляции.