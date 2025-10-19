Наука и техника
Россияне смогут без бинокля наблюдать самую яркую комету года

Наталья Обрядина1

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Жители России смогут наблюдать без бинокля самую яркую комету года C/2025 A6 Lemmon. Об этом астроном, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев рассказал ТАСС.

Астроном сообщил, что лучше всего небесное тело будет видно на севере страны, на широтах севернее 50-й параллели. Там комета не заходит за горизонт, поэтому будет заметна от заката до рассвета. При этом, как отметил Язев, чем ближе к югу, тем ниже будет видна комета, а промежуток времени ночью, когда она уйдет за горизонт, — продолжительнее.

«Москва находится немного севернее 55-й параллели северной широты. Здесь после наступления темноты комета видна уже сейчас на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается», — уточнил специалист.

При этом на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 21 октября.

Ранее стало известно, что 18 октября Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, процесс попал на видео 10 и 11 октября.

