12:14, 19 октября 2025

Российская армия разрезала оборону ВСУ в двух населенных пунктах

Дроботов: Российская армия разрезала оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российская армия разрезала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух населенных пунктах. Об этом заявил ТАСС заместитель командира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов.

Он отметил, что речь идет о Красноармейске и Димитрове. Замкомандира также пояснил, что данные территории изолируются друг от друга.

По мнению Дроботова, освобождение Новопавловки в Донецкой народной республике, о котором Минобороны России объявило 15 октября, позволит продолжить наступление, нацеленное на полное окружение Димитрова.

До этого сообщалось, что пенсионерка показала местоположение украинских войск в Новопавловке.

О взятии села под контроль России в Минобороны рассказали в середине октября.

