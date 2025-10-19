Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:53, 19 октября 2025Спорт

Российская гимнастка-чемпионка рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США

Чемпионка России по гимнастике Куреева: Украинцы общаются адекватно в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Чемпионка России по спортивной гимнастке в командном многоборье Анастасия Куреева рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США. Ее слова приводит Sport24.

«Есть ребята, которые с тобой адекватно общаются. Также есть те, кто не любят тебя, не хотят с тобой общаться. Тут как повезет», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что подружилась с одной украинкой.

Куреева завершила карьеру в 2022 году в 17 лет и через год уехала работать в цирк в Германию, а спустя некоторое время — в США. В настоящее время россиянка проживает в Бразилии.

Ранее российский футболист Марк Криворог, играющий за испанский клуб «Мойете», рассказал, как строилось его общение с украинцами за границей. По словам Криворога, во время жизни в Каталонии он смог найти общий язык с теми украинцами, кто на тот момент уже долгое время жил в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление на фоне давления США на Украину

    Российский губернатор прокомментировал драку подчиненного в отеле

    Российский губернатор привел подробности о драке подчиненного в отеле

    В России призвали ввести мораторий на изменения в системе образования

    Скандал с обвинением Аллегровой и Крутого в плагиате неожиданно разрешился

    Российский коллекционер назвал ворвавшихся в Лувр грабителей дилетантами

    Зеленский обсудил с главкомом ВСУ удары вглубь России

    Военкор рассказал о ключевом значении занятых ВС России населенных пунктов

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США

    Способности Украины производить дроны дальностью до 1600 километров оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости