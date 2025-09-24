Спорт
16:41, 24 сентября 2025Спорт

Играющий за испанский клуб российский футболист рассказал об общении с украинцами

Футболист Марк Криворог: В Каталонии адекватно и дружелюбно общался с украинцами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Suthikait Teerawattanaphan / Shutterstock / Fotodom  

Российский футболист Марк Криворог, играющий за испанский клуб «Мойете» в шестом дивизионе, рассказал о том, каким образом строилось его общение с украинцами за границей. Его слова приводит Sport24.

По словам Криворога, во время жизни в Каталонии он смог найти общий язык с теми украинцами, кто на тот момент уже долгое время жил в стране. «Когда жил в Каталонии, абсолютно адекватно и дружелюбно общался с украинцами, которые находятся в Испании уже 10-15 лет», — заявил Криворог.

Футболист добавил, что, однако, иногда общение не складывалось. «С молодыми украинцами 16-20 лет возникало недопонимание. Хоть и не доходило до реальных конфликтов», — добавил он.

Ранее защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный рассказал о взаимоотношениях с российским вратарем парижан Матвеем Сафоновым. Украинец отметил, что общается с Сафоновым строго на профессиональном уровне и добавил, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами.

    Все новости