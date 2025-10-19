Российский танкист вызвал огонь ВСУ на себя ради отца

Танкист Бердянский вызвал огонь ВСУ на себя, прикрывая экипаж отца в Волновахе

Танкист Богдан Бердянский вызвал огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя ради отца Романа. Их историю рассказало агентство ТАСС.

Мужчина пояснил, что прикрывал экипаж родителя в Волновахе.

Отец и сын подчеркнули, что совместная служба придает им сил. «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка: я ему помогаю, он — мне», — поделился Роман Бердянский.

Богдан пошел на службу в 18 лет, осенью 2021 года, через месяц контракт подписал его отец.

До этого сообщалось, что российские военные спасли раненого украинского бойца, сдавшегося в плен.

Еще раньше стало известно, что участник специальной военной операции из Краснодарского края накрыл собой украинскую гранату и выжил.