Си Цзиньпин поздравил главу тайваньской партии «Гоминьдан» с избранием

Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил с избранием главу тайваньской партии Чжэн Ливэнь

Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил с избранием на должность председателя главу оппозиционной тайваньской партии «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Чжэн Ливэнь набрала 65 122 голоса, что составило 50,15 процента общего числа голосов.

Китайский лидер подчеркнул, что долгие годы обе партии содействовали сотрудничеству между берегами Тайваньского пролива и работали над сохранением мира и стабильности. При этом Си Цзиньпин уточнил, что надеется на успешную работу партий в будущем.

